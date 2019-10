Lazio, Acerbi si specchia: "Il fotografo fa miracoli!". E Immobile commenta...

Bello dentro e bello fuori. Questo il mood di Francesco Acerbi con la maglia della nazionale italiana. Dopo la soddisfazione per la convocazione in azzurro, arriva quella per le foto in primo piano che lo ritraggono con lo sguardo da modello. Su Instagram ne ha condivisa una, probabilmente quella più apprezzata dal difensore della Lazio, con tanto di commento: "Certo che il fotografo fa miracoli!". Non poteva mancare la risposta del compagno Immobile: "Sei bellissimo". Acerbi, però, per essere al top vorrebbe qualcosa che proprio il suo amico ha: "Mi manca l'occhio azzurro!". Insomma, nessuno è perfetto.

