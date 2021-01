Lazio, Acerbi verso il derby: "Senza di voi non sarà la stessa cosa" - FOTO

Nell'ultimo derby il boato dei tifosi biancocelesti è stato scaturito dai suoi piedi. Questa volta Acerbi non potrà, in qualsiasi caso, sentire il suo nome urlato dalla sua gente. Lo stadio chiuso a causa del Covid-19 impedirà al Leone di sentire il calore dei sostenitori laziali in una partita così importante, dove lo scorso hanno lui stesso è stato determinante per il pareggio. Il difensore ha espresso il suo dispiacere per questo con un post su Instagram in cui ha scritto: "Viverlo senza di voi non sarà la stessa cosa. Derby -3".