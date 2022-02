Lazio, Adekanye compie 23 anni: Raul Moro gli fa gli auguri sui social - FT

Tanti auguri Bobby Adekanye. L'attaccante della Lazio in prestito al Crotone oggi spegne 23 candeline. Il classe '99, arrivato in biancoceleste nell'estate del 2019 dal Liverpool, si è messo poco in luce dalle parti di Formello, nonostante abbia fatto breccia nei cuori dei tifosi laziali diventando la mascotte della Curva Nord (a lui è stato dedicato anche il coro "Che ci frega di Giroud, noi abbiamo Bobby gol"). L'olandese si è fatto volere bene anche all'interno dello spogliatoio, tant'è che oggi Raul Moro gli ha fatto gli auguri via Instagram: "Felice compleanno fratello".