Lazio, Adekanye sprona: "Continuiamo a lottare ragazzi!" - FOTO

Ieri è stata una giornata 'no' per la Lazio, sconfitta dal Milan per 3 a 0. Una battuta di arresto nella lotta Scudetto, anche se la matematica ancora non condanna i biancocelesti. Giusto continuare a crederci e a combattere come è stato fatto finora. Lo sa bene Adekanye, ieri entrato a gara in corso per dare vivacità all'attacco di Inzaghi. Il giovane è entrato con il piglio giusto, anche se non è riuscito a incidere sul risultato finale. Su Instagram, Bobby ha lanciato un messaggio: "Continuiamo così ragazzi. Sempre forza Lazio!".