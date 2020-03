Lazio, anche Leiva rispetta le norme: va al supermercato con la mascherina

Questione di rispetto: delle regole e per gli altri. Anche Lucas Leiva l'ha capito. Come mostrato tramite una storia su Instagram, il mediano della Lazio si è recato al supermercato da solo e dotato di mascherina. Una testimonianza silenziosa (non ha aggiunto alcun commento), ma significativa. In un momento drammatico come questo servono esempi da seguire. Anche perché c'è ancora qualcuno che - tra superficialità, scuse e assembramenti - non ha ben compreso la gravità della situazione.

IL DISEGNO PER ANNULLARE LA SERIE A, PARLA DIACONALE

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION