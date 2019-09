Lazio, Armini tra i consigli di Acerbi e un sogno: “Il gol sotto la Nord” - FT

“Fammi una domanda”. Sono tre delle parole più usate su Instagram, specialmente da chi ha un folto gruppo di follower alle spalle. E allora un po' per noia, un po' per farsi conoscere dal proprio “pubblico”, in molti decidono di soddisfare le curiosità altrui. in questo pomeriggio è stato il caso anche di Nicolò Armini che, mentre il gp di Formula 1 a Singapore collezionava Safety Car, ha pubblicato una storia contenente le fatidiche tre parole. Tra una replica a un amico e l'altra, il capitano della Lazio Primavera ha anche risposto a qualche domanda sul tema biancoceleste. In prima squadra, ha un ottimo rapporto con tutti, ma se c'è un big che più degli altri lo dispensa di consigli questo è certamente Francesco Acerbi. E se gli si propone Armini-Acerbi come coppia della Lazio del futuro, Nicolò incrocia le dita e spera. Così come si auspica un giorno di poter segnare sotto la Curva Nord - “Un sogno” - magari come il suo idolo Nesta in finale di Coppa Italia contro il Milan. È presto (forse neanche troppo) per pensarci, intanto centrale svestirà il ruolo di tesserato per mettersi i panni del tifoso. Questa sera sugli spalti dell'Olimpico per Lazio - Parma ci sarà anche lui.

