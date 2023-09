Lazio, Balde dopo l'operazione: "Ora è il momento di riprendersi" - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'operazione è andata per il meglio e già il giovane Balde non vede l'ora di tornare in campo. Ci vorrà del tempo certo, almeno sei mesi, anche perché l'infortunio è stato di elevata entità, ma l'attaccante biancoceleste ce la metterà tutta per riabbracciare i suoi compagni il prima possibile. Oggi ha pubblicato uno scatto dopo l'intervento dove si mostra sorridente: "Operazione fatta. Tutto è andato bene grazie a Dio ora è il momento di riprendersi bene, lavorare tanto e tornare meglio che mai!!!"