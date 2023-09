PRIMAVERA | Lazio, tegola per Sanderra: Balde fuori almeno sei mesi

RASSEGNA STAMPA - Brutte notizie per la Primavera di Sanderra che perde Mahamadou Balde. Il calciatore, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, ha riportato la lesione del legamento del ginocchio destro e dopo l'operazione rimarrà fuori per circa sei mesi. Per questo in casa Lazio si stanno facendo diverse valutazioni soprattutto su Diego Gonzalez. Per il classe 2003 c'era infatti in ballo una trattativa con il Brescia ma visto l'infortunio di Balde la società potrebbe decidere di trattenerlo a Formello nonostante il suo utilizzo, essendo un fuori quota e quindi non impiegabile per la Youth League, lascerebbe fuori l'altro 2003 Coulibaly.