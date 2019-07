Lazio, Berisha lavora a Salisburgo: "Presto di nuovo in campo" - FOTO

Il calciomercato della Lazio ha ancora vari interrogativi da sciogliere. Uno di questi riguarda Valon Berisha che oggi non partirà per Auronzo di Cadore con il resto della squadra. Il centrocampista kosovaro si trova da almeno una settimana a Salisburgo, dove sta lavorando per rimettersi in forma. Come si vede da alcune storie pubblicate su Instagram il numero 7 si dedica a palestra ed esercizi in acqua, con una promessa verso i suoi fans: "Presto di nuovo in campo". In realtà non è detto che lo faccia con la Lazio. I biancocelesti continuano a monitorare Sloboszlai e non è escluso che in un eventuale discorso con il Salisburgo venga inserito anche Berisha.

