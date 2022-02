Lazio - Bologna, Pedro indica la via: "Avanti così" - FOTO

Strepitosa vittoria quella per la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste voleva dare una risposta importante, cercava il riscatto e l'ha ottenuto con il Bologna di Mihajlovic. La Lazio va a segno prima con il rigore trasformato da Ciro Immobile e infine, a mettere il sigillo è la doppietta di Mattia Zaccagni. Tra coloro che hanno contribuito a mettere nel sacco la seconda rete del numero 20 è sicuramente Pedro che ha orchestrato molto bene l'azione con Luis Alberto prima di arrivare alla freccia scagliata dall'arciere Zaccagni. Ad esultare per la risposta data in campo è lo stesso Pedro che sui social scrive: "+3!! Avanti così!!".