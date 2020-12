Lazio - Bruges, la gioia social di Gaia Inzaghi: e arrivano i complimenti al marito... - FOTO

La Lazio esulta, ha raggiunto gli ottavi di Champions dopo vent'anni grazie al pareggio per 2-2 in casa con il Bruges. Anche Gaia Inzaghi sui social, non contiene la gioia e dedica una storia Instagram alla squadra biancoceleste, tornata nella fase finale della Champions dopo vent'anni: "Altro record di questa squadra magnifica! Ottavi alla Lazio! ".

