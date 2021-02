Lazio, Caicedo segna la rete decisiva in allenamento e i compagni... - VIDEO

Da sempre una delle caratteristiche della Lazio di Simone Inzaghi è il gruppo: un legame forte considerato spesso dai giocatori alla stregua di una famiglia. E che siano una famiglia si vede dalle piccole cose come accaduto oggi in allenamento. Nella partitella finale andata in scena a Formello Caicedo è il giustiziere finale: l'ecuadoriano infatti stoppa la palla e la mette in rete e l'esultanza dei compagni è come quella di un gol segnato in partita, tutti corrono ad abbracciarlo. La società ha voluto mostrare proprio questo momento in un video postato sui canali social del club seguito dalla didascalia: "Non è solo allenamento...", e infatti è molto di più.

