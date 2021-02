Fifa, Infantino: "Mondiale per club? Non più una sola squadra per confederazione"

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha comunicato direttamente da Doha che vorrebbe aumentare il numero delle partecipanti al Mondiale per club. Questo per poter stimolare la competizione internazionale tra le squadre. Il numero uno dell'importante organo sportivo - le parole sono state riportate da France Football - ha spiegato: “Ci stiamo concentrando sulla competizione globale nella Coppa del Mondo per club, ad esempio, per avere non solo un club per ogni confederazione, ma più partecipazione, perché dobbiamo stimolare il calcio dei club in tutto il mondo”.

