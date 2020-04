Lazio, Caicedo suda sul tapis roulant e lancia un messaggio: "Teniamo duro" - VD

I giocatori della Lazio non si fermano, sanno bene che il loro dovere di atleti non permette soste e continuano ad allenarsi al sicuro nelle loro case. Tra questi c'è ovviamente anche Felipe Caicedo, infaticabile come sempre, che ha condiviso sui social un momento di corsa sul tapis roulant lanciando anche un messaggio: "Sappiamo che è difficile ma cercate di rimanere umili, onesti e felici! Teniamo duro, forza Lazio". La Pantera continua a correre anche se si sta fermi, la Lazio ha ancora bene fisso in testa il suo obiettivo per il campionato.