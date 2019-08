Lazio, Cataldi esulta: "Un grande inizio!". Poi si rivolge a Immobile... - FT

Tripudio Lazio in casa Sampdoria: i biancocelesti hanno affondato gli avversari per 3 a 0. Non c'è stato un peggiore, gli uomini di Inzaghi si sono mossi in campo come la sinfonia di un'orchestra. Tutti hanno potuto gioire al triplice fischio. Anche Cataldi, entrato a gara in corso, ha esultato sul proprio profilo social: "Un grande modo per iniziare la stagione. Da oggi si pensa a 'La Partita'". C'è già aria di derby, come è giusto che sia: la Lazio dovrà affrontare la Roma nella prossima di campionato. Poi il centrocampista ha voluto lanciare un messaggio chiaro a Immobile, ieri autore della doppietta che gli ha consentito di raggiungere i 101 gol in Serie A: "Paga sta cena per la tripla cifra!". Insomma, attimi di grande entusiasmo in casa biancoceleste. Il gruppo c'è, la voglia pure: come ha detto Cataldi, miglior modo di iniziare non c'era.

