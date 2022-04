Lazio, celebrati i goleador di giornata: quante emoji per Lazzari e Milinkovic - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Lazzari e Milinkovic regalano la vittoria alla Lazio. Contro il Sassuolo serviva una reazione per cancellare le scorie del derby, sedimentate nei cuori biancocelesti per via della sosta per le nazionali. La squadra di Sarri ha fatto la prestazione e si è imposta sui neroverdi per 2-1. La società ha celebrato i goleador di giornata sui social. Per l'esterno, arrivato a tre marcature stagionali, suo record personale, è arrivato il paragone con Tom Hanks nel film 'Prova a prendermi' insieme all'emoji del treno. Per il serbo invece l'emoji del dito e dell'orecchio con la scritta: "Il Sergente ha segnato ancora!".