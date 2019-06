Lazio, Clemente Mimun su Twitter: “Giù le mani da Radu e Lulic"

Ammainare una bandiera non è mai facile, non fa eccezione Stefan Radu: 12 anni in biancoceleste, romano d'adozione. Il romeno sembra vicino all'addio, e anche un tifoso della Lazio doc come il direttore del TG5, Clemente Mimun, non ci sta e twitta: “Giù le mani da Radu e Lulic”. Poche parole, ma significative. Vedere gli ultimi due reduci del 26 maggio lontano da Roma non è uno scenario accettabile per i supporter biancocelesti, questo sentimento riecheggia un po' ovunque tra le strade della Capitale.

giu' le mani da Radu e Lulic — Clemente Mimun (@cjmimun) 14 giugno 2019

