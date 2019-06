Calciomercato Lazio, Mattioli (pres. SPAL): “Riscatteremo Petagna"

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SPAL RISCATTA PETAGNA - Non che ci fossero grandi dubbi dopo l'ottima annata appena trascorsa, ma Andrea Petagna verrà riscattato dalla SPAL. All'Atalanta andranno altri 12 milioni dopo i 3 già versati dagli emiliani per il prestito oneroso, lo ha confermato il presidente dei ferraresi Walter Mattioli nella conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti: “Riscatteremo Petagna, dal 30 giugno sarà ufficialmente un giocatore della SPAL”. Lo scenario in casa Lazio dunque è quello già preannunciato: nel caso in cui i biancocelesti volessero affondare il colpo sull'attaccante spallino, la base d'asta non potrà essere inferiore ai 15 milioni pagati dalla SPAL per riscattarlo dalla Dea.

