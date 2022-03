Lazio, Corradi spegne 46 candeline: gli auguri della società - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giornata di festa per Bernardo Corradi. L'ex attaccante della Lazio oggi compie 46 anni nel giorno del suo compleanno. Corradi ha indossato la maglia biancoceleste nella Capitale per due anni dal 2002 al 2004 quando sulla panchina c'era l'attuale ct dell'Italia Roberto Mancini. In occasione del suo compleanno, la Lazio tramite i propri canali social ha pubblicato un video di auguri con il suo gol di testa rifilato alla Juventus. "Tanti auguri di buon compleanno a Bernardo Corradi che oggi spegne 46 candeline!", scrive la società.