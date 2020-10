Lazio, Correa c'è e carica sui social: "Pronti per domani"

LAZIO SOCIAL - La Lazio recupera Joaquin Correa. Dopo il problema alla schiena accusato durante il riscaldamento accusato prima del match con l'Atalanta, l'argentino è tornato a disposizione di Inzaghi. L'attaccante si è allenato in gruppo e il mister lo ha provato al fianco di Immobile. Il Tucu è pronto e carico, vuole dimostrare quanto di buono fatto fino a inizio 2020. Qualche problema fisico di troppo lo ha condizionato pre e post lockdown, ma il numero undici biancoceleste non si perde d'animo ed è pronto ad aiutare i suoi. Sui social ha postato le foto dell'allenamento odierno con la frase: "Pronti per domani! Forza Lazio". Correa è pronto, Inzaghi e i tifosi si aspettano tantissimo da lui.

