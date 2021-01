Lazio, Correa e Acerbi mettono nel mirino l'Atalanta: la carica social - FOTO

LAZIO SOCIAL - Si avvicina la sfida tra Atalanta e Lazio con i biancocelesti che sono chiamati a rifarsi dopo il ko in Coppa Italia. I capitolini si dicono pronti e volenterosi di riscatto. In questi giorni a Formello le aquile si sono allenate bene per provare a sfatare il tabù bergamasco. Tra i calciatori di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi e Tucu Correa hanno condiviso le immagini dell'allenamento dell'antivigilia. Il difensore e l'argentino hanno postato le immagini della seduta odierna accompagnate dal messaggi "Focus" e "Soon Atalanta - Lazio". La sfida di domenica si avvicina e in casa Lazio sono tutti pronti.