Lazio, Correa e il messaggio romantico a Desire - FOTO

Correa sfodera il suo romanticismo. Lo fa oggi, in occasione del compleanno della bellissima Desire, la sua fidanzata. Su Instagram il Tucu si è lasciato andare a una dichiarazione d'amore degna di quella passionalità che rende gli argentini tanto famosi in tutto il mondo. Non avrebbe potuto trovare un modo migliore per farle gli auguri di buon compleanno. Ecco cosa le ha scritto: "Felice compleanno, vita mia. Sono orgoglioso di stare al tuo fianco. Per sempre insieme! Ti amo".

