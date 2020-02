Lazio, da Immobile a Luis Alberto, l’entusiasmo è dilagante: “Non fermiamoci” - FT

La Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo. Dopo la vittoria nello scontro diretto contro l’Inter, oggi è arrivato un altro successo per la squadra di Inzaghi, che è riuscita ad imporsi su un Genoa tosto e che non si è mai arreso. Al termine del match, come accade di consueto, le bacheche Instagram si sono riempite di post pubblicati dagli stessi protagonisti della gara, a cominciare da Adam Marusic, autore del primo gol: “Non ci fermiamo”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Leiva: “Bravi ragazzi, non molliamo”. Molto simile il messaggio di Jony: “Bravi ragazzi, continuiamo così”. Infine, sia Strakosha, sia Luiz Felipe, assente quest’oggi a causa della squalifica, si sono complimentati con i compagni di squadra per la bella prestazione mostrata al ‘Ferraris’. Chiudono questa speciale carrellata i messaggi di Immobile e Luis Alberto. Il primo ha condiviso una foto di un'esultanza di squadra, ribadendo: "Sempre insieme". Il 'Mago', invece, ha scritto: "Continuiamo il cammino verso il nostro obiettivo".

