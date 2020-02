Lazio, l’urlo di Cataldi: “Sempre insieme, per non smettere di sognare” - FT

Mai cambio fu più azzeccato. Danilo Cataldi ha fatto il suo ingresso sul campo del ‘Ferraris’ a qualche minuto dall’inizio della ripresa, prendendo il posto dell’ammonito Lucas Leiva. Il centrocampista classe ’94, che aveva vissuto nel capoluogo ligure un’esperienza di qualche mese tra le fila del club rossoblù, è andato in gol da calcio di punizione, portando a tre le marcature della squadra ospite. A circa un’ora dal triplice fischio dell’arbitro Maresca, Cataldi ha esultato su Instagram: “L’urlo di una squadra che non molla mai. Sempre insieme, uniti, dritti verso i nostri obiettivi. Per non smettere di sognare”.

Genoa - Lazio, Cataldi: "Sognare non fa male, vediamo tra un mesetto..." - VD

