Genoa - Lazio, la 'banda Inzaghi' continua a volare: gli scatti del match

La Lazio continua a volare. Dopo essere uscita vincente dallo scontro diretto contro l'Inter, la 'banda Inzaghi' è riuscita ad ottenere tre punti fondamentali anche nella complicata trasferta di Genova. Nonostante la grinta messa in campo dai 'Grifoni', i biancocelesti hanno beffato per tre volte il portiere rossoblù Perin, subendo, invece, solamente i gol di Cassata e Criscito, dagli undici metri. La compagini capitolina, dunque, va a 59 punti in classifica, distante di uno solo dalla Juventus capolista. Di seguito, gli scatti della partita: