Lazio, da Strakosha photobomber al Tucumandante: la festa è social - FT

Ora per le strade di Roma, in mattinata a Fiumicino. La Lazio si sta preparando alla festa con i suoi tifosi. Omaggio dovuto a una squadra che sta volando, letteralmente e non, da Riyad alla Capitale con la Supercoppa in braccio. Un trofeo che in tanti hanno coccolato sui rispettivi profili social. Tra chi scrive messaggi profondi come André Anderson - “Non ho parole per descrivere la felicità che provo. Dio solo sa quanto la squadra ha lavorato per raggiungere questa vittoria” -, c'è chi sta vivendo un sogno: “Ce l'abbiamo fatta. Siamo un Dream Team”, scrive Adekanye. Sedicesimo trofeo in carriera per Silvio Proto, mentre quelle araba sono sensazioni del tutto nuove per Jony, al suo primo titolo da professionista. Milinkovic invece la butta in politica. Da buon Sergente, il serbo resta fedele al suo leader: “Bravo Tucumandante”. Che altri non è che Joaquìn Correa. Grande felicità anche per Berisha e Armini, due che sognano un futuro da protagonisti in questa Lazio. Chi protagonista lo è - a malgrado di Lucas Leiva - è invece Thomas Strakosha, vero e proprio photobomber degli scatti del brasiliano: “Bellissima famiglia, ma anche quello vestito di verde con la gomma non è male”. Inutile dire chi fosse. Lo stesso portiere albanese si è poi vantato della vittoria sulla sua pagina: “Ne mettiamo un'altra in bacheca”. Semplicemente “Campioni”, chiude Cataldi. Sui social come in Juventus - Lazio, l'ultima parola appartiente sempre a Danilo.

