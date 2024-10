Lazio, dolcetto o scherzetto? La società festeggia Halloween - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Il 31 ottobre non è solo il giorno di Como-Lazio, ma anche di Halloween e la società non se ne di certo dimenticata. Il giorno più spaventoso dell'anno è scattato a mezzanotte ed è proprio a quell'ora che i profili social della Lazio hanno visto la pubblicazione di un video speciale. I protagonisti sono i giocatori della prima squadra e alcuni della primavera, con questi ultimi che si sono mascherati per spaventare chiunque passasse davanti a loro. A vestire i panni di Michael Meyers, protagonista di Halloween, è Davide Renzetti, spalleggiato da Leonardo Di Tommaso che ha scelto un costume da scheletro. Con loro il classico pupazzo di Saw l'Enigmista sul triciclo. A spaventarsi sono stati su tutti Guendouzi. Rovella, Pellegrini, Zaccagni e Nuno Tavares. Di seguito il video: