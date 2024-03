Lazio, è la festa del papà: gli auguri di tutti i giocatori - FOTO

Uno dei motti del tifoso laziale è 'Di padre in figlio'. Una frase che con sé trasporta simboli e tradizioni, che significa trasmette la propria fede e il proprio amore per la Lazio di generazione in generazione. Per questo il 19 marzo sarà sempre una festa speciale, la festa di chi ha conservato per anni questa passione per poi lasciarla in eredità. Una giornata speciale per tutti i padri che ricevono gesti d'amore e d'affetto dai propri figli. E così hanno fatto e ricevuto anche molti componenti della rosa del nuovo allenatore Tudor. Immobile, ad esempio, è stato indicato come 'luce della famiglia' dalla moglie Jessica, prima di scrivere un bellissimo messaggio al padre: "Grazie per i tuoi insegnamenti". Così come anche Luis Alberto, ringraziato da Patricia con un video in cui salta e gioca sul prato dell'Olimpico con i suoi figli. A loro sono seguiti Sepe, destinatario di una bellissima lettere da parte del figlio, Pedro, Zaccagni, Hysaj e Provedel, con quest'ultimo che in una singola storia ha pubblicato una foto con suo figlio e una di quando era piccolo mentre giocava con il papà, augurando una buona festa a tutti.