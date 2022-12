Lazio, ecco qual è il "Goal of the Year" 2022 - VIDEO

La bellisima rete contro la Sampdoria o la prodezza realizzata contro l'Inter? Sono questi i due gol, entrambi firmati da Luis Alberto, che si sono contesi il premio del "Goal of the Year" 2022. Il sondaggio è stato lanciato e gli utenti hanno preso la loro decisione. La rete più bella di quest'anno è quella siglata da Mago contro l'Inter il 26 agosto.

La società ha pubblicato i risultati sul suo profilo social con il video della magia dello spagnolo.

Best goal of the year 2022

@10_luisalberto vs Inter#AvantiLazio pic.twitter.com/0AEgiNp121