Lazio, Emma e la dichiarazione per Hoedt: "Prima di conoscerti non credevo nel vero amore" - FT

Wesley Hoedt è innamorato della Lazio. Più volte ha dimostrato il suo affetto per la squadra capitolina, sia a parole che con i fatti, essendo tornato a vestire la maglia biancoceleste dopo anni. Nel cuore del difensore c'è spazio anche per Emma Heesters, cantante olandese con cui è fidanzato ormai da tempo. Oggi la fidanzata ha voluto esprimere tutto il suo amore verso il numero 14 con un post su Instagram in cui ha scritto: "Non ho mai creduto nell'amore vero e incondizionato fino a quando non ti ho incontrato:la mia roccia, il mio amore e il mio numero uno. Ogni giorno mi incanti semplicemente essendo te stesso e non vedo l'ora di passare il resto della mia vita con te". "Sei la mia vita amore", ha risposto Hoedt nei commenti. Tra i due il sentimento è sincero e sembra destinato a durare nel tempo, proprio come quello tra Wes e la Lazio.