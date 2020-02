Lazio, 'Er Faina' dedica a de Vrij la canzone di Morgan: "La tua brutta figura..." - VIDEO

Proprio lui, destino crudele. De Vrij si presenta per la prima volta all'Olimpico da avversario e ne esce sconfitto, commettendo il fallo da rigore su Immobile. Tutto torna, insomma. Impossibile non gioire alla vittoria strepitosa della Lazio sull'Inter e mostrare un sorriso compiaciuto per la "disavventura" dell'olandese. Anche Damiano Er Faina non è riuscito a trattenersi. In macchina, fissando una foto di de Vrij, ha canticchiato entusiasta la canzone rimpastata di Morgan a Sanremo, divenuta ormai virale: "Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa...". Insomma, tanti elementi per festeggiare e gridare forza Lazio. L'ex biancoceleste ha lasciato rammaricato il prato verde dell'Olimpico. Un po' come Bugo a Sanremo...

