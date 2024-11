Lazio, esultanza e dedica per Vecino: il post social dell'uruguaiano - FOTO

La Lazio di Baroni trova la sua virtù con la forza del gruppo e, grazie ai cambi, riesce a guadagnare tre punti fondamentali. Il gol vittoria lo segna Zaccagni, ma l'apporto viene offerto da tutti i subentrati. Uno di questi è Matias Vecino, entrato a inizio del secondo tempo al posto di uno scialbo Noslin per dare linfa a un reparto, quello del centrocampo, che stava soffrendo più del dovuto. L'uruguaiano si conferma l'uomo in più di questa Lazio, lo è con Baroni così come lo era con Sarri e Tudor. L'ex Inter festeggia la vittoria e pubblica sui social un post insieme al gruppo sotto la nord, con dedica a Francesco e Flavio.