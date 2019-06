Lazio, Fernando Torres si ritira: il messaggio dell'ex compagno Leiva - FT

"Non mi divertivo più, ho ascoltato il mio corpo. Penso sia giusto dire basta, voglio lasciare con la coscienza pulita", con queste parole Fernando Torres ha annunciato il proprio addio al calcio (giocherà l'ultima partita il prossimo 23 agosto). Una carriera gloriosa e pluridecorata, nella quale lo spagnolo ha vestito le maglie del suo amato Atletico Madrid, Chelsea, Milan, Sagan Tosu (in Giappone) e Liverpool. E proprio nei Reds ha conosciuto Lucas Leiva, con il quale ha condiviso quattro stagioni e un'amicizia portata avanti fino a oggi. Ecco perché il mediano della Lazio, tramite un post su Instagram, ha voluto fare i migliori auguri al Niño per il proprio futuro. Ecco il messaggio: “Un giocatore e un uomo di classe mondiale. Buona fortuna per questo nuovo capitolo della tua vita: è stato un piacere giocare con te”.

