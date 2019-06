Calciomercato, in Bosnia lanciano la bomba: "Lazio in pole per Mandzukic"

Una notizia che ha del clamoroso piomba come un fulmine a ciel sereno sul calciomercato della Lazio: “I biancocelesti sono i candidati più concreti a portarsi a casa Mario Mandzukic”, lo rivela il portale bosniaco Klix.ba. Secondo il sito, il centravanti della Juventus non fa parte del progetto tecnico di Maurizio Sarri e sarebbe quindi stato messo al porta dal club bianconero. La Lazio, dunque, potrebbe farci un pensierino, anche se l'eventuale trattativa cozzerebbe con la strategia di mercato dei biancocelesti. L'obiettivo primario di Igli Tare, infatti, è quello di svecchiare il reparto che quasi certamente si priverà dell'ultratrentenne Caicedo. Mandzukic ha compiuto da poco 33 anni e guadagna circa 5 milioni di euro all'anno, ciò rende l'operazione tutto meno che in discesa. Quindi, al momento non sembra esserci nulla di concreto. Ma per un giocatore del suo calibro la Lazio potrebbe anche fare un'eccezione.

