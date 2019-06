Calciomercato Lazio, Jony verso Roma: al Malaga vanno bene 2 milioni

Jonathan Rodriguez Menendez, detto Jony, molto probabilmente sarà il primo squillo del calciomercato della Lazio. Ve lo abbiamo anticipato da qualche settimana, e tutti gli eventi stanno convergendo verso un matrimonio che a questo punto s'ha da fare. Il Malaga, rimasto in Segunda Divisiòn, sarebbe già pronto ad accettare i 2 milioni offerti dai biancocelesti, pur di non perdere il suo esterno a parametro zero. Lo riporta la rassegna stampa di Radiosei, che rimarca anche le buone sensazioni sull'esito positivo della trattativa che Igli Tare – segretamente – si porta dietro da qualche giorno. L'inserimento del Valencia è destinato a non concretizzarsi, lo spagnolo è intrigato dall'esperienza estera: la Lazio è la sua grande occasione, arrivata meritatamente dopo una stagione superba per gol (4) e assist (11, dietro solo a Messi e Sarabia in Liga). Jony è un ala sinistra classica, da 4-4-2, per questo il suo acquisto apre a una serie di domande su quale sarà il suo ruolo. Presumibilmente, più che da vice Lulic verrà impiegato come esterno alto in quello che si prospetta essere un cambio di modulo, dando quindi a Inzaghi un'alternativa tattica in più rispetto al consueto 3-5-2. A Formello c'è ottimismo, la Lazio è pronta ad abbracciare Jony.

LAZIO, IMMOBILE A CENA CON INSIGNE E CRISCITO

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO VUOLE I BIANCOCELESTI

TORNA ALLA HOMEPAGE