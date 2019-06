Lazio, Gascoigne pesca in piscina: “Sono qui da 3 giorni..." - VIDEO

Il solito folle, geniale, divertentissimo Paul Gascoigne. Quella dell'inglese è stata – e probabilmente è tuttora – una vita tormentata e ricca di problemi, soprattutto interiori. Ma, in mezzo a tante difficoltà, il suo fantastico humor gli ha sempre permesso di prendere le cose con quell'ironia che, fin dai tempi della Lazio, lo accompagna in qualsiasi circostanza. Di recente, Gazza è diventato molto attivo sui social (specialmente sulla pagina Facebook) ed è divertente seguire le sue consuete piccole pazzie, come quella dell'ultimo video pubblicato quest'oggi. L'ex biancoceleste è stato immortalato seduto a bordo piscina con una canna da pesca in mano, cosa del tutto normale per uno come lui, ma non è felice: “Buongiorno ragazzi. Sono qui da tre fott***ssimi giorni e non ho pescato un ca**o”. Genio e follia. Semplicemente, Paul Gascoigne.

