Lazio - Feyenoord, Luis Alberto segna con l'approvazione di Immobile - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Anche Immobile approva. Lui sa come si fa". Luis Alberto festeggia il gol e la vittoria contro il Feyenoord sui social. Su Instagram il Mago ha postato gli scatti della sua rete confermando che il bomber ha apprezzato il gesto tecnico. Per lo spagnolo si è trattato del quarantaduesimo centro in 225 partite con la maglia biancoceleste. E se ci fossero ancora dubbi sul suo legame con questo club basta ascoltare ciò che ha detto nel post partita: "Io ringrazio tutti, sono felice qua, è casa per me, ho parlato anche con il mister". Sicuramente capitan Immobile approverà anche queste dichiarazioni.