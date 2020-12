Lazio, Hoedt: "Pronti per un altro passo avanti" - FOTO

La Lazio sta facendo il classico walk around per controllare le condizioni del prato del Signal Iduna Park, campo su cui scenderà domani sera per affrontare i padroni di casa del Borussia Dortmund. Tra i protagonisti biancocelesti c'è Wesley Hoedt, pronto a riprendersi una maglia da titolare. Il difensore ha immediatamente postato gli scatti della ricognizione su Instagram scrivendo: "Pronti per un altro passo avanti". La partita di domani è fondamentale per il passaggio del turno dei biancocelesti e la presenza di Wes non può che essere una nota positiva, vista la sua crescita esponenziale nei rendimenti.