Lazio, i festeggiamenti sui social: il 'cuore' di Correa, la carica di Acerbi - FT

Dopo aver festeggiato con i tifosi della Lazio presenti al Tardini, i giocatori biancocelesti hanno pubblicato sui propri profili Instagram foto e messaggi relativi alla vittoria di questo pomeriggio contro il Parma. Il primo è stato Lucas Leiva: “Grande vittoria per continuare il nostro cammino”. A queste parole hanno fatto eco quelle di Luiz Felipe: “Bravi ragazzi, non era facile, +3”. Anche Patric si è espresso sul successo della ‘banda Inzaghi’: “In un campo molto difficile, recuperiamo forze e pensiamo alla prossima con umiltà. Forza Lazio sempre”. Dopo qualche minuto, invece, un post dedicato ai sostenitori della Lazio: “Grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno, siete stati fantastici”. Correa ha pubblicato uno scatto dell'esultanza insieme ai compagni, aggiungendo : "Cuore". Infine, chiude questa speciale carrellata Francesco Acerbi: "Dont'stop".

Lazio, Milinkovic esulta e suona la carica: “Non ci fermiamo” - FT

Il nuovo scatto social di Anna Falchi: “Silenzio, parla la Lazio” - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE