Lazio, Milinkovic esulta e suona la carica: “Non ci fermiamo” - FT

La Lazio riesce a vincere nella complicata trasferta di Parma ed ottiene tre punti che la fanno volare al secondo posto in classifica, superando, almeno per il momento, l’Inter. L’armata di Simone Inzaghi, però, non ha alcuna intenzione di rilassarsi e vuole confermarsi sui ritmi che l’hanno caratterizzata in questo girone d’andata. Lo testimoniamo le parole di Sergej Milinkovic-Savic, a qualche minuto dal triplice fischio dell’arbitro, sul proprio profilo Instagram: “Non ci fermiamo”. Sullo sfondo l’esultanza dell’intera squadra davanti ai tremila tifosi che hanno riempito il settore Ospiti del Tardini.

