Lazio, i procuratori di Lazzari al suo fianco contro le minacce di morte

Triste e molto poco edificante quanto successo al termine di Lazio - Spal, quando l'ex Manuel Lazzari ha ricevuto pesanti minacce di morte solo per aver fatto il proprio lavoro. Italian Managers Group, l'agenzia che cura gli interessi del giocatore, ci ha tenuto a mostrare la propria solidarietà sui social nei confronti del suo assistito: "Un’esultanza per un goal segnato non è compatibile con una minaccia di morte al quanto becera e vergognosa. Manuel ha sempre onorato la maglia della squadra per cui è sceso in campo, dando il massimo in ogni circostanza, ieri con la Spal ed oggi con la Lazio. Sul tema del rispetto, della professionalità e della serietà Manu è un Campione inattaccabile e di questo ne siamo fieri testimoni quotidianamente! Orgogliosi di te, sempre al tuo fianco Manu".