Lazio, il dolce risveglio di Immobile: "Buona domenica" - FOTO

Lazio, il giorno dopo è ancora più bello. La squadra di Maurizio Sarri vince sotto le luci dello Stadio Artemio Franchi per 3-0 mandando ko la Fiorentina. Le marcature decisive per agguantare la vittoria sono quelle di Milinkovic e Immobile con un autogol di Biraghi sul finale. Ottima prestazione per il capitano della Lazio che nella serata di ieri ha totalizzato 20 presenze al gol (18 reti 2 assist) in unica stagione per la sesta volta di fila. Numeri da vero bomber biancoceleste. Al mattino Ciro Immobile pensa a risvegliare il popolo laziale con alcuni scatti di ieri sera: "Buona domenica" scrive sui social, di certo per lui oggi il buongiorno è stato uno dei migliori.