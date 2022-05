Lazio, il ricordo delle magie di Zarate e Pandev: Samp ko e si vola in vetta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Manca davvero poco a Lazio - Sampdoria. Domani è in programma allo Stadio Olimpico di Roma un match super importante per la squadra di Maurizio Sarri. In occasione, la società ha voluto ricordare tramite i propri canali social la splendida vittoria del 14 settembre del 2008 proprio contro la Samp. La squadra allenata da Delio Rossi riuscì a vincere per 2-0 contro quella di Mazzarri festeggiando il primato in classifica. Ad uscire dal campo con il sorriso stampato sul volto furono le magiche reti di Mauro Zarate e di Pandev. L'argentino al 7' fa una giocata straordinaria che, spalle alla porta, da fermo si smarca di due uomini e lancia un sinistro a giro dai 18 metri che lascia di stucco il portiere doriano. Al 72' Pandev firma la rete del 2-0 che, su un assist al bacio di Brocchi, controlla e realizza di sinistro la rete della vittoria. Di seguito il video social.