Lazio, il risveglio è dolce dopo la vittoria: "Buongiorno aquile!" - FOTO

La fredda Mosca ha riservato solo belle sorprese alla Lazio di Maurizio Sarri che torna nella Capitale con tre punti e con la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Nell'ultima gara tra i biancocelste e il Galatasaray si deciderà quale delle due squadre passerà come prima nel girone. Intanto è giusto festeggiare il primo traguardo raggiunto e come accade dopo una vittoria il buongiorno ha sempre un sapore dolce come l'abbraccio tra Ciro Immobile e Zaccagni in occasione del primo gol della Lazio di ieri. Così l'account social della società ha voluto iniziare la giornata: "Buongiorno aquile!".

Europa League, Lazio prima del girone se: tutti gli scenari

Napoli, due big restano in dubbio per la Lazio: i dettagli

TORNA ALLA HOME