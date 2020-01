Lazio, il ruggito di Correa: "Non mi ferma niente e nessuno" - FOTO

La grande paura è alle spalle, Correa non ha riportato uno stiramento muscolare o una ricaduta dell'infortunio rimediato a Brescia. Salterà le partite con Spal e Verona, per il Parma verrà valutato strada facendo. Intanto il Tucu ha già iniziato il protocollo riabilitativo. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui effettua degli esercizi con il suo fisioterapista e la frase: "Non mi ferma niente e nessuno". I tifosi della Lazio possono stare tranquilli, Correa non vede l'ora di tornare al fianco di Immobile.

