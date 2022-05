Lazio, Immobile capocannoniere della Serie A. Il video celebrativo è da brividi - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile ha vinto la classifica capocannonieri della Serie A. In stagione il capitano della Lazio ha realizzato 27 gol, quattro in più di Vlahovic. Questa è stata la quarta volta per il bomber di Torre Annunziata: aveva già vinto nel 2014 con il Torino, poi 2018 e 2020 in biancoceleste. Per omaggiare l'attaccante, la società ha pubblicato sui canali social ufficiali un video in cui sono stati racchiusi tutti i gol di quest'annata. I commenti dei telecronisti fanno da accompagnamento, ricordando che King Ciro in stagione ha superato Piola nella classifica all time.