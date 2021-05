Lazio, Immobile gioca e ride in casa con il piccolo Mattia - FOTO

La Lazio corre in Serie A grazie ai soliti gol di Immobile e cerca di raggiungere il traguardo come quarta sorpassando le dirette concorrenti. Fare dei paragoni automobilistici con il bomber laziale è molto facile visto che la Formula 1 è una delle sue più grandi passioni che sta trasmettendo anche al figlio Mattia. Oltre alla maglia biancoceleste, Ciro ha avvicinato il piccolo di casa anche ai motori facendolo giocare in casa con la sua macchinina giocattolo. L'attaccante ha pubblicato il video del momento su Instagram. Futuro in macchina o in campo per Mattia? Alla domanda ha già risposto la mamma Jessica tempo fa lasciando spazio a qualsiasi strada.