Lazio, Jessica Immobile: "Mattia come Ciro? Che trovi la sua strada. E sul quarto figlio..." - FOTO

Jessica Immobile risponde ai followers di Instagram. La moglie di Ciro si è ritagliata del tempo per poter raccontarsi un po' via social. Tra i primi quesiti, uno relativo a un ipotetico futuro da calciatore del figlio Mattia: "Se seguirà le orme del padre? Chissà... Se sarà una sua passione o meno. È troppo presto per dirlo. Spero trovi la sua strada da solo". Poi una domanda sulla coppia e sui momenti che Ciro e Jessica si ritagliano nonostante i tre bimbi: "Se troviamo il tempo per stare insieme? Sempre. Ne abbiamo proprio bisogno. Credo che la storia del tempo sia solo una scusa alla fine. Il tempo se si vuole lo si trova sempre, in un modo o nell'altro". Infine, sulla possibilità che arrivi un quarto Immobile in famiglia: "Questa è una domanda che mi fate di continuo. Secondo me siamo già tanti così".

