PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, Franco: "Ce l'abbiamo messa tutta anche per Daniel"

Esce amareggiata la Lazio Primavera dalla finale di Coppa Italia persa contro la Fiorentina. Tra le note positive il buon secondo tempo e la reazione avuta che però non è bastata a riaddrizzare il risultato. Al termine dell'incontro Damiano Franco ha parlato così ai cronisti presenti: "Abbiamo fatto un percorso spettacolare, essere arrivati fin qui era un grande traguardo. Ce l'abbiamo messa tutta ma gli errori si pagano. L'abbiamo preparata in un modo e li abbiamo trovati in campo diversamente, siamo rimasti un po' colpiti. Ora dobbiamo mettercela tutta anche se è difficile e cercare di salvarci senza playout, nel caso di playout ce la giocheremo con chiunque. Guerini? Nel secondo tempo ce l'abbiamo messa tutta per lui, era il primo che la voleva. In finale, sarà destino, sono arrivate le due squadre in cui ha giocato. Lui comunque la Coppa l'ha vinta. Da domani testa al campionato, abbiamo un altro obiettivo. Questa finale non ce l'aspettavamo neanche noi, è l'emblema del fatto che siamo una squadra che non molla mai".