Lazio, Immobile in versione giardiniere: è l'ora del raccolto...- FT

La Lazio è pronta a tornare in campo: oggi è andato in scena l'allenamento che ha schiarito un po' le idee di mister Inzaghi sulla formazione anti-Atalanta. E' giunto il momento di raccogliere i frutti seminati con fatica e dedizione: avrà pensato questo Ciro Immobile in vista della sfida contro i bergamaschi in programma mercoledì sera. Nel frattempo, l'attaccante biancoceleste raccoglie i frutti nel giardino di casa sua. Un Immobile inedito, in versione giardiniere, viene immortalato dalla moglie Jessica mentre raccoglie zucchine e pomodori nel suo orto. La serenità familiare non può che far bene al bomber partenopeo, pronto a tornare all'attività che meglio gli riesce: fare gol.